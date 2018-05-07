“تجمع أهالي درنة” يطالب السلطات المحلية بالتدخل لمنع الحرب بالمدينة

طالب تجمع أهالي درنة، السلطات المحلية للدولة الليبية بالتدخل لمنع الحرب على المدينة ومنع وقوع كارثة واتخاذ قرار رادع وسريع لمنع الاعتداء على الدولة من دول أجنبية، محملا إياها المسؤولية الكاملة بموجب اعتلائها مناصب الدولة.

ودعا التجمع في بيانه اليوم الإثنين، جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية بالوقوف إلى جانب مدينة درنة التي تدك بصواريخ الطيران الحربي الأجنبي والتي تعرض حياة المدنيين للخطر وتهددهم بالموت.

وناشد التجمع، رئيس الأمم المتحدة بإعطاء الإيعاز إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للتحرك السريع لمنع الحرب على المدينة، مطالبا جميع القبائل الليبية بالحضور إلى درنة من أجل حقن الدماء والمصالحة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.

كما طالب تجمع أهالي درنة، من جميع أبناء المدن والمناطق المجاورة عدم الانجرار للحرب على المدينة ومراعاة الروابط الاجتماعية وصلة القرابة والدم والوقوف إلى جانب إخوتهم لمنع الحرب على درنة المحاصرة منذ أكثر من عامين متتاليين، وفقا للبيان.

واعتبر التجمع، أن الاعتداء على مدينة درنة بطيران حربي أجنبي انتهاكا صارخا لسيادة الدولة الليبية وعدم احترام كيانها، مؤكدا رفضه التام للاعتداء على المدينة عسكريا، بحسب ما ذكر البيان.

وقال التجمع: “إن ما تتعرض له درنة من تصعيد للحرب من قوات عسكرية من مختلف الأيدلوجيات الجهوية والقبلية والتيارات الدينية المتشددة بقيادة عملية الكرامة ومدعومة بالطيران الأجنبي ما هو إلا مخالفة صريحة للقوانين الليبية والقرارات الدولية وخاصة القرار 1730 الصادر عن الأمم المتحدة لحماية المدنيين ويتنافى تمام مع مبادئ حقوق الإنسان”.

وجاء هذا البيان في أعقاب زيادة وتيرة الاشتباكات المسلحة والقصف المدفعي والجوي على مدينة درنة اليوم الإثنين، من قبل قوات عملية الكرامة، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر