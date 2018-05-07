حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة

وقال حفتر في كلمته خلال احتفال القوات المسلحة الليبية بتخرج الدفعة 51 من الكلية العسكرية إن ساعة الصفر لتحرير درنة “دقت“، حسب بوابة أفريقيا الإخبارية.

وأضاف أن قوات الجيش الليبي “تدك حاليا معاقل الإرهابيين بالمدينة“.

وأشار قائد الجيش الليبي إلى أنه “سيتم تحرير درنة حتى لو كلف ذلك إخلاء المدينة من المدنيين“.

وأعلن مصدر عسكري ليبي، اليوم الاثنين 7 مايو/ أيار، أن قوات الجيش الليبي سيطرت على مواقع جديدة في مدينة درنة شرقي البلاد، فيما أكد الجيش تقدمه بشكل جيد لتطهير المدينة من الإرهابيين.

وقال خليفة العبيدي مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي في تصريح سابق لوكالة “سبوتنيك”، إن القوات المسلحة الليبية تتقدم بخطى ثابتة نحو تحرير درنة وتسيطر على مواقع جديدة وتتخذ تمركزات متقدمة على تخوم العدو القريبة من مدينة درنة، مضيفاً بأن تلك الهجمات كانت وفقا للخطة التي وضعها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، التي تهدف لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية.