حفتر: دقة ساعة الصفر لتحرير مدينة درنة شرق ليبيا

أعلن قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بداية ما أسماها بـ”ساعة الصفر لتحرير مدينة درنة”، على حد وصفه.

وقال حفتر في كلمته خلال احتفالية تخريج الدفعة الـ 51 من الكلية العسكرية بمناسبة الذكرى الرابعة لعملية الكرامة: “أن قواتنا تدك الآن معاقل الإرهابيين في درنة”، مشيرًا إلى أنّه أصدر تعليمات بـ”تجنب المدنيين في المعركة درنة”، حسب تعبيره.

وأضاف القائد العام للجيش الوطني التابع لمجلس النواب بطبرق، أن “المساعي السلمية في درنة استمرت لثلاث سنوات إلى أن وصلت إلى طريق مسدود”، قائلا: “نمد أيدينا للسلام والحرب نحن رجالها”.

وأكد خليفة حفتر في سياق كلمته في الاحتفالية التي أقيمت في منطقة بنينا ببنغازي، “أن الجيش الوطني الليبي لا ينتمي إلى فرد أو عائلة أو قبيلة، بل هو جيش كل الليبيين”، وأن “الجيش هدفه حماية المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية”، وفق قوله.

وأشار حفتر، إلى أنّ الجيش استعاد عافيته، بعدما تآمرت عليه بعض الدول والجماعات، مثمنا جهود كل من قدّم الدعم للجيش الوطني خلال عملية الكرامة.

يذكر أن محاور القتال بمدينة درنة شرق البلاد تشهد خلال هذين اليومين تصعيدا عسكريا وقصفا جويا من قبل قوات عملية الكرامة بهدف السيطرة على المدينة التي تحصرها منذ قرابة العامين.

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