” معيتيق” يبحث مع لجنة برلمانية إعادة هيكلة قطاع الاتصالات

التقى النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد معيتيق”، صباح اليوم الاثنين أعضاء لجنة الاتصالات والمواصلات بمجلس النواب المؤلفة من “علي كشير” و” أسماء الخوجة”، و”سليمان الحراري”، “وخالد الأسطى”.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، تطرق اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الى تبادل وجهات النظر حول الخطط والبرامج التي ستوضع بشأن إعادة هيكلة قطاع الاتصالات، من خلال الاستعانة بالدراسات المعدة بالخصوص.

واتفق الحضور على استمرار التواصل فيما بينهم لاستعراض كل مراحل المشروع وعقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة المختصة من مجلس النواب للقيام بدورها في هذا الجانب. والاستعانة بالدراسات الاستشارية.

واكد الحضور على ضرورة العمل من أجل استقرار القطاع حتى يتسنى تقديم خدماته للمواطنين في كل المناطق.

