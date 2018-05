المتوسط :

أرسلت السفارة الإيطالية لدى ليبيا مساعدات مادية لتوفير الخدمات الصحية، وفرص تعليم أكبر للأطفال من فئة الأكثر ضعفا في ليبيا.

وأفادت السفارة، في تغريدة لها على موقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك” أن إيطاليا ارسلت 1.5 مليون يورو بعد توقيع اتفاقية مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا “اليونيسيف” لتحسين أوضاع الأطفال الأكثر ضعفا في ليبيا.

