مراسلنا.. مقتل الإرهابي ” فرج الشاعري” على يد الجيش

أكد مصدر عسكري، اليوم الاثنين مقتل أحد عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي ويدعي ” إبراهيم علي فرج الشاعري ” بعد استهداف القوات المسلحة لدبابة تابعة لشورى درنة الإرهابي بالقرب من النصب التذكاري في محور ” الظهر الحمر ” جنوبي مدينة درنة

يشار الي ان ” الشاعري ” مواليد 1993 ومن سكان منطقة شيحا الشرقية ، وقبل انضمامه الي مجلس شورى درنة الإرهابي، كان من ضمن تنظيم أنصار الشريعة ( المدرجة على لائحة الإرهاب.

كما ان لديه شقيقه الأصغر ويدعي ” عيسي ” مواليد 1998 واحد منتسبي السرية الأمنية لدي مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي.

وابن عمهم ويدعي ” محمد شوشان فرج الشاعري ” كان من ضمن منتسبي ” كتيبة شهداء بوسليم ” وشارك في احداث فبراير 2011 وفور تأسيس مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي في نوفمبر 2014 أصبح من منتسبية وقتل في معركة ” بولم ” غرب مدينة درنة والتي وقعت في شهر رمضان 2015 .

كما ان لديهم ابن عمهم ويدعي ( فايز نصر فرج الشاعري ) أحد منتسبي تنظيم الدولة الإرهابي ومن سكان منطقة ” القلعة – شيحا الشرقية ” قتل بضربة جوية من قبل الطيران العمودي الليبي في ” حي 400 ” بمنطقة الساحل الشرقي في 14 فبراير 2016.

