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طلاب مدرسة شهداء جنين يناشدون بوقف الحرب في سبها

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

سبها 07 مايو 2018 (وال)- نظم طلبة وطالبات مدرسة شهداء جنين للتعليم الأساسي في بلدية سبها صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية حداداً على زميل لهم توفي جراء سقوط إحدى القذائف العشوائية .

وناشد الطلاب خلال وقفة احتجاجية حداداً على زميلهم الطالب محمد أبو بكر إيفاد؛ المسؤولين في الدولة بإيقاف الحرب في سبها، وإنهم يريدون العيش بالأمن والطمأنينة .

وكان الطالب محمد أبو بكر إيفاد قد توفي هو وشقيقه وإصابة والديهم بشظايا بعد سقوط قذيفة عشوائية على منزلهم مساء الأحد بمنطقة الحجارة، بسبب الاشتباكات الجارية في المدينة منذ أيام . (وال- سبها) ع ط/ ر ت

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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