المتوسط :

أعلن الناطق الرسمي لرئيس مجلس النواب عبد الله بليحق، تأجيل جلسته التشاورية التي عقدها اليوم الاثنين، بمقره في مدينة طبرق، إلى الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة الاستحقاق الانتخابي

وأفاد بليحق،خلال تصريحات صحافية، أن الجلسة جاءت برئاسة المستشار عقيلة صالح وحضور نائبه الثاني حميد حومه وعدد من النواب حيث تم مناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية وعلى رأسها سبل الاستعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة حسب الإعلان الدستوري.

The post مجلس النواب يستأنف جلسته التشاورية حول الانتخابات الأسبوع المقبل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية