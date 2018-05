“المتحدث باسم قوة العمليات الخاصة” يكشف لـ( المتوسط) الهدف من شائعات توجه قوات من مصراتة للعاصمة

نفى المتحدث باسم قوة العمليات الخاصة، حاتم ابوغفه القماطي، ما تردد من أنباء حول توجه قوة عسكرية من مصراتة صوب العاصمة طرابلس، مؤكدا ان هذه” الإخبار عارية تماما عن الصحة”.

وقال القماطي، إنه “لا صحة للأنباء التي تتداول أن هذه القوة هدفها طرابلس لأن نفس القوة لها فرع داخل طرابلس”

وأكد القماطي أن هذه الشائعات هدفها، ترهيب المواطنين، قائلا ” انا حاليا في طرابلس ومازلنا نؤمن في البطولة الافريقية لكرة القدم المصغرة المقامة حاليا داخل العاصمة والأمور جيدة ولا يوجد أي تهديد حتى هذه اللحظة”

وشدد القماطي، على أن هناك من يحبون زرع الفتنة بين مصراتة وطرابلس بهدف اشعال فتيل الحرب.

