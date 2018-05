المتوسط:

تأكيدا لإنفراد “المتوسط” الذي يؤكد تحرك قوات عسكرية من مصراتة صوب طرابلس وفقا لشهود عيان حيث تحصلنا على وثيقة تؤكد أن مدير مكتب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني العقيد أحمد الصادق الطوييي، أمر مدير إدارة الشؤون القانونية بإنشاء فرع لغرفة العمليات الخاصة بالمنطقة الوسطي ،داعيا إياه باتخاذ الاجراءات اللازمة لأنشاء المقر في أقرب وقت ممكن.

وأوضح العقيد الطوييي، في بيان تحصلت “المتوسط” على نسخة منه، بأن هذا المطلب آتى بناء على مراسلة من رئيس قوة العمليات الخاصة في الثاني و العشرين من الشهر الماضي بشأن الموافقة على إنشاء فرع للقوة بالمنطقة الوسطى، على أن يكون مقرها بمدينة الخمس، مؤكدا على أنه حاز بموافقة من وزير الداخلية المفوض عبد السلام عاشور.

هذا فيما انفردت “المتوسط” بنشر معلومات خاصة وفقا لشهود عيان تفيد بأن قوة العمليات الخاصة فرع الوسطى تعد قوة نظامية تابعة للداخلية ومكلفة بالانتشار بالمنطقة الوسطى، نافية الأنباء المتداولة حول استهدافها لمدينة طرابلس .

وقال المتحدث باسم قوة العمليات الخاصة “خاتم ابو غفة القماطي”، في تصريح خاص للـ”المتوسط” أن هذه القوة لها فرع داخل طرابلس وأن هذه الشائعات تهدف إلى ترهيب المواطنين، مشيرا إلى أنه حاليا في طرابلس يؤمن البطولة الافريقية لكرة القدم المصغرة وأن الامور جيدة ولا يوجد أي تهديد حتى هذه اللحظة .

The post “المتوسط” تتحصل على قرار داخلية الوفاق بإنشاء غرفة أمنية من سرت إلى طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية