ليبيا بمؤشر الدول الهشة.. تحسّن ملحوظ

صنّف مؤشر الدول الهشة للعام 2018، ليبيا في المرتبة 25 ضمن أكثر الدول هشاشةً في العالم، وبذلك يتحسن ترتيب ليبيا مركزيْن عن العام الماضي والذي جاءت فيه بالمركز 23.

وصنّف المؤشر الصادر عن مجلة “فورين بوليسي”، ليبيا التي سجّلت 94.6 نقطة، ضمن خانة الدول “ذات إنذار” وهي نفس الخانة التي جاءت بها العام الماضي لكنها تقدمت مركزين في التصنيف بعدما كانت العام الماضي.

وتقدمت ليبيا في التصنيف تراكميا في العشر سنوات الأخيرة، بعدما كانت من أكثر الدول هشاشة.

وجاءت ليبيا في المرتبة السادسة عربيا وفقا للمؤشر، حيث تقدمت على سوريا والسودان والعراق واليمن والصومال.

ويستند مؤشر الدول الهشة، الذي يصنف 178 دولة من الأقل إلى الأعلى هشاشة، إلى الضغوط المختلفة التي تواجهها وتؤثر على مستويات هشاشتها، ويقوم على منهجية العلوم الاجتماعية المتكاملة، وثلاث قوائم رئيسية للبيانات وهي النوعية والكمية وتصديق الخبراء عليها، ثم تخضع لمراقبة دقيقة للحصول على النقاط النهائية في المؤشر.

ويتم تحليل ملايين الوثائق سنوياً وقياسها وفق معايير بحثية متخصصة بدرجة عالية، وتحصل كل دولة على مجموع نقاطها بناء على 12 مؤشراً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وأكثر من 12 مؤشراً فرعياً، هي خلاصة سنوات من بحوث خبراء في العلوم الاجتماعية.

عربياً صنّف المؤشر الإمارات العربية المتحدة أكثر البلاد العربية استقرارً وتماسكاً بحصولها على حوالي 42 نقطة، وفي المرتبة الثانية قطر بحصولها على 48.1 نقطة، ثم الكويت بـ58.5 نقطة.

وجاءت سلطنة عُمان في المركز الثالث عربياً لتكون من ضمن أفضل الدول العربية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وجاءت المغرب في المركز 83، بينما تحسن ترتيب تونس لتقفز من المركز 89 إلى ال 92 في المؤشر، وجاءت الجزائر في المركز 73 عالمياً ليتم تصنيفها دول ذات “تحذر عالٍ”.

عالمياً تعد فنلندا والنرويج وسويسرا والدنمارك والسويد وأستراليا وأيسلندا ونيوزيلندا وكندا ولوكسمبورغ من أفضل الدول في العالم وأكثرها استقراراً.

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