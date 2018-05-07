تفاصيل لقاء بوابة افريقيا الإخبارية مع عميد درنة المكلف

أكد عميد درنة المكلف من الحكام العسكري درنة – بن جواد الدكتور ” أحميدة فضل الله تربح ” انه مستمر في عمله كعميد بلدية بتكليف من الحاكم العسكري الى ان يفصل القضاء في القرار الصادر عن رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة بإعفائه من رئاسة اللجنة التسييرية لبلدية درنه .

وكشف الدكتور فضل الله تربح في لقاء اجراه معه مراسل بوابة افريقيا الإخبارية عن ان تكليفه برئاسة اللجنة التسييرية للبلدية جاء وفقا للقرار الصادر عن وزير الحكم المحلي المكلف بداية عام 2017 والذي يقضي بتشكيل لجنة تسييرية لبلدية درنة برئاسته وعضوية عبد المنعم عبد الرحمن الغبيثي نائبا له .

وأكد تربح استلام مهام عملهم خلال الفترة الاولى بدون أي امكانيات ومخصصات وأنهم بدؤوا في حلحلة بعض العراقيل والمشاكل التي تواجه سكان المدينة وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم مثل غاز الطهي والسيولة والمواد الغذائية والأدوية. وأشار في هذا الصدد الى ان النائبة في البرلمان عن مدينة درنة انتصار شنيب كان لها دور مميز لدعم لجهودهم واستمرارهم في عملهم كلجنة تسييرية للبلدية حتى شهر 10 -2017 بدون أي دعم مالي الى حين قيام رئيس الوزراء برصد مبلغ يقدر بـ500 الف دينار كتجهيزات وليس ميزانية تسييرية .

وقال عميد البلدية المكلف لمراسل البوابة لقد قمنا بتأسيس ادارة مؤقتة في بلدية شحات وفرع في منطقة كرسة الواقعة في الحدود الادارية لدرنة واستمرينا في عملنا لتقديم الخدمات وفق الامكانيات المتاحة استمرينا في عملنا حتى شهر فبراير من العام الحالي 2018 حيث اصدر رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة قرار بإعفائي من رئاسة اللجنة التسييرية وتكليف النائب الاول للجنة عبد المنعم الغيثي كعميد لبلدية درنة .

وقال الدكتور أحميدة فضل الله تربح لقد تفاجئنا بصدور هذا القرار والذي تم الطعن فيه لدى الجهات القضائية ونحن ننتظر بان تفصل في هذا الامر، مؤكدا انه مستمر في عمله كعميد بلدية بتكليف من الحاكم العسكري الى ان يتم النظر فيه فإذا اقر القضاء تسليم اللجنة التسييرية فسوف أقوم بتسليمها فورا .

كما اشار عميد بلدية درنة المكلف في حديثه الى انه في فترات سابقة قد اجتمع رفقة النائبة انتصار شنيب مع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني من اجل منح مخصصات مالية لدرنة والتي قال انه لم يصرف لها اي مبلغ لتقديم الخدمات التي تحتاجها المدينة . ونوه عميد البلدية المكلف الى ان رئيس الوزراء شكل حكومة مصغرة لبلدية درنة مشكلة من وكلاء الوزارات وتم رصد مبلغ من اجل حلحلة بعض العراقيل في القطاعات الخدمية بمدينة درنة . وقال الدكتور تربح المواطن داخل درنة يتساءل من هو عميد بلدية درنة؟ موضحا في هذا الصدد انه لابد من تسمية كل شيء بمسمياته اما لجنة تسييرية او عميد بلدية .

وأكد ان اللجنة التسييرية لديها صلاحيات محدودة ، وان عميد بلدية تمنح له كافة الصلاحيات . وأوضح الدكتور أحميدة فضل الله تربح خلال هذا اللقاء الصحفي مع مراسل بوابة افريقيا قائلا : انا لست متمسكا بهذا المنصب ولكن ظلمت بقرار تعسفي ولما اشتكينا للجهات المختصة شكلت لجنة لفحص ومتابعة الباب الثاني .

وأكد في هذا الصدد انه ومنذ يومين ظهرت النتائج عند رئيس هيئة الرقابة بعدم وجود اي اختلاس من المبلغ المنصرف وهو 500 ألف دينار وان كل دينار تم صرفه حسب تبويب رئاسة الوزراء. وقال انه اعتبارا من شهر يناير 2018 حتى شهر مايو الجاري لم يصرف لنا اي مرتبات ولا اي مساعدات ونحن نعمل لحل كل المعوقات بمجهودات شخصية وان كل ما يدخل من مساعدات الى درنة بالعلاقات الشخصية .

وأوضح عميد درنة المكلف من الحكام العسكري درنة – بن جواد في ختام لقائه مع بوابة افريقيا الاخبارية الى هناك نازحين ومهجرين يعانون من مشكلة الايجار وقلة الامكانيات قائلا : نحن نعمل على مساعدتهم في هذه المرحلة الصعبة الى ان تتحرر درنة ويعود اهلنا جميعا الى مدينتهم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية