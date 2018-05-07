صوان: المشري يمثل الآن مؤسسة سيادية وملتزم بلوائحها في اتخاذ القرارات

أكد رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أصبح الآن يمثل مؤسسة سيادية، وهو ملتزم بلوائحها في اتخاذ القرارات والمواقف.

وفنّد صوان في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، الاتهامات الموجهة إلى المشري حول سعيه لتحقيق أهداف الإخوان بغض النظر عن مصالح الوطن، مؤكدا أن المشري عضو بحزب العدالة والبناء، قائلا: “إن المشري لا يمثل أي جهة إلا حزبنا، وهو حزب سياسي صرف مستقل تماما عن أي جماعة سياسية أو دينية”.

وتحدث صوان عن اللقاء الذي جمع المشري برئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالمغرب مؤخرا، مؤكدا أن “المعلومات المتوفرة عن اللقاء تشير إلى أنه كان إيجابيا، وأن إمكانية التفاهم بين الهيئتين واردة، على الرغم من كل المخاوف التي تبديها بعض الجهات”.

وحذر صوان، من تبعات قرار إطلاق عملية عسكرية ضد مدينة درنة، قائلا: “إن هناك صعوبة وخصوصية للمدينة، حيث توجد كثافات بشرية عالية في أكثر من موقع بها، ما يجعل مجرد التفكير في خوض عمليات عسكرية هو بالضرورة قرار مسبق متعمد بقتل الأطفال والنساء والشيوخ، لأن المواجهة هكذا ستكون مع هؤلاء المدنيين لا مع المسلحين”.

وأشار رئيس حزب العدالة والبناء إلى “أن حرب كهذه ستُسجل، لا محالة، دوليا كجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية”، بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية لرئيس الحزب على الفيسبوك.

وأدان محمد صوان، حادث تفجير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس، الذي وقع الأربعاء الماضي، مشددا على أن مثل تلك الحوادث لن تنجح في عرقلة المسار السياسي، خاصة مع وجود مواقف جادة إيجابية في هذا الاتجاه.

وتابع صوان قائلا: “إذا كان الهدف الذي سعى إليه تنظيم داعش، هو عرقلة الانتخابات، فنحن نؤكد أنه لا داعش ولا غيره سينجح في هذا الهدف، فالشعب الليبي رافض لفكرهم ورافض لأي عرقلة للمسار السياسي”.

وجدد صوان، ترحيبه بدعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بضرورة الذهاب لانتخابات رئاسية قبل نهاية العام، مطالبا مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد أساس تشريعي تجرى الانتخابات تحت مظلته سواء، بالإسراع بتمرير قانون الاستفتاء على الدستور أو أي إطار قانوني آخر.

ونوه صوان، إلى أن “هناك معرقلين لا يريدون للدولة الليبية أن تستقر على أي أساس دستوري أو قانوني، ليتسع لهم البقاء بنفس مواقعهم واستغلال هذا الغياب الدستوري لخدمة مصالحهم، وهذا يشمل أيضا أطرافا إقليمية متدخلة في ليبيا”، على حد تعبيره.

ورأى رئيس حزب العدالة والبناء، أن “الشعب الليبي جاهز للانتخابات ومستعد للالتزام بنتائجها لأنها ستبعد الدولة عن شبح الحكم العسكري المرفوض من قبل قطاعات كبيرة بالمجتمع”، محذرا “من محاولة البعض وتحديدا جماعة العسكر من فرض تصور عام بعدم جاهزية الشعب للانتخابات، ومن ثم فرض تصور آخر بأنهم وحدهم المستعدون للحكم أما المدنيين”.

ولافت محمد صوان إلى “أن المعارضين لخليفة حفتر لا يعارضون هويته، وإنما يرفضون نهجه الساعي بصورة مستمرة إلى عسكرة الدولة، والذي يعني عرقلة أي فرص للتوصل إلى حل سياسي ينهي حالة الاحتراب التي تدفع ليبيا ثمنها من أبنائها واقتصادها”.

وحول مدى قبول الحزب بترشح حفتر للرئاسة، قال صوان: “كلامنا واضح ومعبر عن مبدأ سياسي ديمقراطي، وليس مفصلا على أحد لا حفتر ولا غيره، نحن نقول إنه من حق كل مواطن ليبي، مهما كان الخلاف بيننا وبينه، أن يترشح لأي منصب سياسي، طالما تتحقق فيه شروط الترشح والمواصفات التي تنص عليها القوانين السارية، بعيدا عن أي محاولة لعسكرة الدولة”.

وعن موقفهم من إعلان السفير الليبي السابق لدى الإمارات عارف النايض وسيف الإسلام القذافي عن نيتهما الترشح لرئاسة البلاد، أكد رئيس حزب العدالة والبناء أن مواقفهم لا تتغير، وأنهم مع تطبيق شروط الترشح، مع التأكيد على مدنية الدولة وانتفاء الموانع الجنائية، حسب رأيه.

ورد محمد صوان على تصريحات الناطق باسم قيادة عملية الكرامة أحمد المسماري، التي اتهم فيها جماعتي الإخوان والمقاتلة بالسعي لنسف مسار الانتخابات واعتبارهم جماعات إرهابية مثل داعش، قائلا: أنه “لا علاقة للجيش المهني بالانتخابات في الأنظمة الديمقراطية، وأن حديثه عن الإخوان وغيرهم لا يعنيني لأني أمثل حزب العدالة والبناء لا غيره، وهو حزب سياسي صرف يضم الآلاف من الليبيين”.

وفيما يخص حجم وجود تنظيم الدولة بالبلاد حاليا، أوضح صوان “أن وجود التنظيم قبل عملية البنيان المرصوص كان كبيرا في سرت، وأنه كان يضم عناصر محلية وعربية وأجنبية وغيرها، ولكنه فقد توازنه والقدرة على لملمة نفسه بعد العملية، خاصة مع تشكيل المجلس الرئاسي قوة خاصة لمكافحة الإرهاب”، وفق قوله.

وأضاف صوان: “أن داعش كتنظيم انتهي في سرت، ولكنه قد يكون هناك خلايا أو أفراد يتبنون فكره في المدينة وغيرها، وقد أطلق المجلس الرئاسي مؤخرا عملية عسكرية تحت اسم عاصفة الوطن لتتبع فلول التنظيم”، وفق ما نقلت صفحته الرسمية على الفيسبوك.

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