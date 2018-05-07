ديوان المحاسبة يوجه بلاغاً عاجلاً للنائب العام

وجه رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك بلاغا إلى النائب العام بشأن اختطاف عضو الديوان احمد العمامي”. وقال شكشك في خطاب تحت عنوان “هام وعاجل” تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه “إن إحدى المجموعات المسلحة التابعة للأمن المركزي بوسليم وبناء على تعليمات من المدعو (لطفي الحراري) قامت صباح الأحد الموافق 29/4/2018، باختطاف عضو ديوان المحاسبة (أحمد محمد العمامي) من أمام منزله بمنطقة الخضراء أثناء خروجه للذهاب إلى عمله وتم احتجازه قسرا بالمخالفة للقانون، وهو لازال محتجز حتى الآن علما بأنه يشغل منصب مديرا للإدارة العامة للرقابة على حسابات الجهات الأمنية والعسكرية ويحمل صفة عضو الديوان التي تمنحه الحصانة القانونية وفقا للقانون”.

وأضاف الخطاب “أنه تم التواصل مع المجموعة وادعت أن عملية القبض تمت بناء على تعليماتكم بالمشاركة مع جهازي المخابرات والمباحث العامة الذين قمنا (ديوان المحاسبة) بالتواصل معهما ولم يتم إفادتنا بأي سبب قانوني يجيز هذا التصرف إلا بممارسة الضغط على ديوان لتمرير معاملات لازالت تحت الفحص والبحث، حيث أن الجهة التي قامت باحتجاز مدير عام الإدارة خاضعة لرقابته بموجب القانون”. وتابع: “سبق لهذا الشخص وأن قام بخطف عضوي ديوان المحاسبة (محمد غيث الجابري، مصطفى منصور أبو صلاح) لأسباب تتعلق بمهامهم الرقابية التي يزاولونها بحكم القانون ولم يتبين لنا ارتكابهم لأي مخالفة أو جريمة”.

وزاد: “حيث أن عملية القبض على من يملك الحصانة القانونية بموجب القانون تعتبر حالة اختطاف واحتجاز قسري تقع تحت طائلة التجريم ويعاقب عليها القانون.. فنحيل إليكم (النائب العام) هذا البلاغ ضد المذكور أعلاه لاتخاذ إجراءاتكم القانونية حياله كونه استغل وظيفته كمأمور ضبط قضائي تابعا لوزارة الداخلية” وقام بعدة أشياء منها “خطف موظف حكومة أثناء ذهابه لتأدية عمله المكلف به ولأسباب تتعلق بمهامه التي يحصنها القانون” بالإضافة إلى الاحتجاز القسري لعضو هيئة رقابية وحرمانه من الحرية الشخصية بالقوة” كما قام “بانتهاك القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن تنظيم ديوان المحاسبة الذي لا يجيز القبض أو التحقيق مع عضو الديوان إلا بإذن من الرئيس وفقا للمادة (38)” و”انتهاك قانون الإجراءات الجنائية الذي لا يجيز لأي جهة أمنية أو ضبطية باحتجاز أي مواطن لمدة تتجاوز 48 ساعة وفقا للمادة 26″ وندخل في “شؤون أعمال ديوان المحاسبة الرقابية وممارسة الابتزاز والتهديد لأعضائه”.

واستطرد الخطاب “حيث أن الأفعال التي قام بها المذكور أعلاه تمثل جرائم إساءة استعمال السلطة والتعدي على حدود سلطته وتقيد الحرية وإطالة الاحتجاز والتعذيب ومحاولة اختلاق جريمة جريمة والافتراء وفقا للمواد (1.2.5) من القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز والمواد أرقام (261-262-431-433-434-435) من قانون العقوبات الليبي والمواد (5-34) من القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية، فإن الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذكور أعلاه”. وختم الخطاب الموجه للنائب العام “نأمل إصدار تعليماتكم إلى الجهات المعنية بسرعة الإفراج عن عضو الديوان المحتجز”.

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