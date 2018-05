إصابه أحد عناصر مجلس شورى درنة الإرهابي في معارك الجيش

المتوسط :

أصيب أحد عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي خلال مواجها مع القوات المسلحة في منطقة الفتائح بالمدينة.

وأفاد مراسلنا، بأن الإرهابي يدعي ( فرج أحمد نصيب الغيثي ) إصيب بإصابة خطيرة جراء ” شظيه ” أثناء المواجهات التي دارت مع وحدات استطلاعيه لدي القوات المسلحه بالمنطقة.

جدير بالذكر أن ” الغيثي ” مواليد 1995 من سكان ” العمارات البيض ” القريبه من شركه الجبل سابقا و يعد أحد عناصر تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي حيث توجه إلى مدينة مصراته للإلتحاق ” بسرايا الدفاع عن بنغازي ” ومن ضمن مجموعة الإرهابي ” آمين كلفه ” التي خرجت عبر ميناء البحري درنة في جرافه صيد خلال العام 2016 حيث شارك في هجوم ” سرايا الدفاع ” علي الموانئ النفطية في 18 سبتمبر للعام ذاته ومنها عاد إلى مدينة درنة والتحق بمجلس شورى درنة .

