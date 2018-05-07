الملتقى الأول لإدارة الخدمات بالضمان الاجتماعي

تحت شعار “نحو تصحيح البيانات لتجويد الخدمات” استقبلت قاعة اجتماعات الشركة الليبية للصيانة والتجهيز بمدينة بنغازي صباح اليوم الاثنين رؤساء الأقسام والوحدات الإدارية التابعة لإدارة الشؤون الإدارية والخدمات بفروع صندوق الضمان الاجتماعي وذلك ضمن برنامج الملتقى الأول للإدارة والذي يعقد حالياً برئاسة تاج الدين بوسويق.

وبحسب جدول الاجتماع فإن اليوم الأول للملتقى يتضمن عرضاً توضيحياً لنتائج أعمال اللجان المشرفة على عمل الأقسام الشؤون في الفروع. بينما يخصص اليوم التالي لتقديم شروح مفصلة عن عمل المنظومات المستحدثة في إدارة الشؤون الإدارية وما يليها من نقاش عن الإجراءات الكفيلة للخروج ببيانات دقيقة من المنظومات العاملة في الإدارة.

و في تصريح لبوابة أفريقيا اكد رئيس الملتقي تاج الدين بوسويق ان هذا الملتقى ينعقد في مدينه بنغازي بين إدارة الشئون الإدارية والخدمات بالأقسام المناظرة لها بكافة ربوع ليبيا بهدف الوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل الأقسام وكيفية تذليلها كما يهدف الملتقى الي توحيد كافة الإجراءات بين الفروع فيما يخص العمل الإداري وكذلك التعرف على المنظومات التي استحدثت بالإدارة وكيفية وضع الية للتدقيق على البيانات بهدف تجويد وتحسين الخدمة.

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