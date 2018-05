” عماري” يلتقي فريق مبادرة ليبيا 2020

التقى عضو المجلس الرئاسي “محمد عماري زايد” مع عميد كلية تقنية المعلومات بجامعة طرابلس الدكتور “هلال الطبولي”، ورئيس جمعية الانترنت “عمر عبد النبي”، وأعضاء الفريق من الشباب الذين قدموا لعضو المجلس عرضاَ شاملاَ عن مبادرة ليبيا 2020 وأهدافها التي تعتمد على توظيف التكنولوجيا لتقديم خدمات متنوعة في كل مناحي الحياة بإشراف شباب ليبين من الجنسين.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أكد الفريق، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بأن المبادرة تهدف للتحفيز على استخدام التقنية والتقليل من الفجوة الرقمية للفئات العمرية المختلفة، بالإضافة لزيادة المحتوى الرقمي العربي على شبكة المعلومات الدولية وتنويع المصادر الليبية الخاصة بالاقتصاد ومساعدة الباحثين في مجالات مختلفة للحصول على المعلومات لإنجاز أعمالهم، كما تهدف لاستخدام نظام التعليم الالكتروني وإنشاء نقاط تبادل إنترنت لحفظ حركة مرور البيانات بالإضافة لإسهامها في وضع التشريعات الليبية كافة بلغات متعددة في موقع واحد.

ومن جهته، شدد عضو المجلس الرئاسي على أهمية تحويل المبادرة إلى برامج كيفية تمويلها وتطبيقها من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والتركيز على دعم المبادرة بكوادر إضافية وبرامج تدريب.

