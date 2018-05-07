انعقاد الاجتماع الدوري لقطاعات زوارة مع بلدية زوارة

عين ليبيا

عقد رؤساء القطاعات ببلدية زوارة اجتماع دوري بقاعة الاجتماعات بالضمان الاجتماعي زوارة وذلك بحضور ومشاركة عضوة المجلس البلدي زوارة (زيتونة معمر) الأمس الأحد 6 مايو.

هذا وقد تناول الاجتماع في أهم بنوده:-

البحث في الإشكاليات التي تواجه قطاع الآثار وكيفية إنجاحه وإبراز أهميته للبلدية والمجتمع.

مناقشة رئيس اللجنة التسييرية أبوكماش حول برنامج تنمية المنطقة والأفاق الممكنة.

هذا وقد اتفق الحضور على ضرورة الدفع وتقديم كافة الإمكانيات والإثار لإنجاحه نظرا لأهميته، كما أكدت عضوة المجلس البلدي أن البلدية حريصة على تقديم يد العون في هذا المجال لأنه يمثل البلدية وأهاليها وليس القطاع فقط.

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