رئيس الهيئة العامة للثقافة يستلم درع مهرجان «الأغنية الليبية الشعبية»

عين ليبيا

استقبل حسن أونيس رئيس الهيئة العامة للثقافة صباح الأحد 6 مايو 2018 وفد الهيئة المشارك في فعاليات مهرجان الأغنية الليبية الشعبية التي احتضنته مدينة بنغازي في الفترة من 26 حتى 28 إريل، 2018 تحت شعار (فننا يجمعنا).

وقام أعضاء الوفد بتسليم رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة درع مهرجان الأغنية الليبية الشعبية التي تم منحه للهيئة العامة للثقافة في المهرجان، كما أهدى الفنان إبراهيم أحفيظة عضو الفرقة الموسيقية التابعة للهيئة، جائزة الترتيب الأول التي تحصل عليها في المهرجان لحسن أونيس رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة تقديرا وعرفاناً على مجهوداته واهتماماته بالفن والفنانين والمبدعين داخل وخارج ليبيا.

ومن جهته ثمن رئيس الهيئة هذا الإهداء وقدم شكره للفنان احفيظة على جهده المبذول متمنيا له دوام التوفيق.

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