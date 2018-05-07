الليبية للبريد والإتصالات تنظم يوما مفتوحا في طرابلس

نظمت إدارة الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة بفندق كورنتيا اليوم الاثنين بمدينة طرابلس فعاليات (اليوم المفتوح) بحضور كل من رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور فيصل قرقاب والمدير العام المهندس رجب بن رجب وجميع موظفي الشركة بمختلف الإدارات.

ويهدف هذا الملتقى الى خلق منصة لتواصل المباشر بين إدارة الشركة والموظفين وذلك من أجل إطلاع الموظف علي أخر المستجدات ووضعه في الصورة الكاملة في كل ما يخص الخطط والاستراتيجيات التي تعمل عليها الإدارة العليا للشركة وإدارتها التنفيدية.

و قام رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور فيصل قرقاب خلال فعاليات هذا الملتقى بتقديم عرض شامل لوضع الشركة الحالي وأبرز التحديات والإنجازت بالإضافة الى خطة العمل وخارطة الطريق التى تم وضعها للوصول إلي الأهداف المرجوة، كما وشمل الملتقى فقرة سؤال وجواب التى وجها من خلالها موظفي الشركة مجموعة من الأسئلة والإستفسارات لرئيس مجلس الإدارة.

وأضف قرقاب بأن هذا اللقاء هو بمثابة دعم لكل الجهوذ المبذولة من أجل تنمية و تطوير قطاع الإتصالات في ليبيا و التأكيد على الدور الهام الذي تلعبه الشركة من أجل توفير أفضل الخدمات.

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