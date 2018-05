“ميتني” :إيطاليا اتخذت خطوات حثيثة تجاه الهجرة غير الشرعية في ليبيا

المتوسط :

أكد وزير الداخلية الإيطالى المستقيل “ماركو مينّيتي”، أن بلاده قطعت خطوة كبيرة إلى الأمام مع ليبيا فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية حيث قدمت دعما للمهاجرين أكثر من غير المنظمات الحقوقية.

وأوضح “ميتني” أن إيطاليا قامت بفتح أول ممر إنساني للمهاجرين إلى ايطاليا، فضلا عن قيامها بنقل المهاجرين من ليبيا عبر رحلات جوية إيطالية ، الأمر الذي لم تقم به أية منظمات حكومية أو غير حكومية

وذكر مينيتي أن المنظمات غير الحكومية الإيطالية قامت بزيارة مراكز الايواء في ليبيا، وكل هذا لم يكن بالإمكان تصوره ققبل العشر أشهر الماضيين ،مشيرا إلى أن العامل الأساس في إدارة تدفقات الهجرة يكمن في أنها على الجانب الآخر من البحر المتوسط

وأوضح “ميتني” أن مستقبل أوروبا وليس إيطاليا فقط، يعتمد على أفريقيا في السنوات الـ20 القادمة، حيث تعتبر إفريقيا عنصراً حاسماً في القضايا الأمنية والتي تمثل بدورها الأساس في التنمية الاقتصادية بأوروبا.

