«بلدية بنغازي»: نؤكد وقوفنا في صف الجيش لاستمرار بناء الوطن

هنأت بلدية بنغازي الشعب الليبي بمناسبة العيد الرابع لثورة الكرامة، التي انتصرت فيها القوات المسلحة العربية الليبية على الإرهاب ودحرت كل أشكال التطرف والعدوان من على أرض الوطن، مؤكدة وقوفها جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة من أجل استمرار بناء الوطن.

ووجهت بلدية بنغازي، في بيان لها نشرته صفحى البلدية على ففيس بوك، التحية والإجلال للقوات المسلحة العربية الليبية وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة أبو القاسم حفتر.

