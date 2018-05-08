تعرف على سبب التحشيد العسكري في القره بوللي

طالب رئيس قوة العمليات الخاصة المكلف بإنشاء فرع لقوة العمليات الخاصة بالمنطقة الوسطى على أن يكون مقرها في مدينة الخمس.

وأوضح خطاب موجه من مدير مكتب وزير الداخلية بحكومة الوفاق العقيد احمد الطويبي إلى مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة انه أحال إليه “كتاب رئيس قوة العمليات الخاصة المكلف ..المؤرخ في 22-4-2018 بشأن طلبه الموافقة على إنشاء فرع لقوة العمليات الخاصة بالمنطقة الوسطى ويكون مقرها بمدينة الخمس مشفوعا بتأشيرة وزير الداخلية المفوض” عبد السلام عاشور.

يشار إلى أن قوات عسكرية تابعة للبنيان المرصوص تحشدت في منطقة القره بوللي قادمة من مدينة مصراتة لهذا الغرض.

ونفى رئيس المجلس العسكري مصراتة إبراهيم بن رجب في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية ما تردد من أنباء حول توجه القوة صوب العاصمة طرابلس مؤكدا ان هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.

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