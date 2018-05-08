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ضمان الجودة بالمنطقة الشرقية يبحث في ملفات الراغبين بالدراسة في الخارج

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد بقاعة الاجتماعات بجامعة اجدابيا، الاجتماع الرابع لعام 2018  للجنة العلمية الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية بالمركز الوطني لضمان جودة و اعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمنطقة الشرقية .

وأوضح رئيس المركز الوطني لضمان الجودة بالمنطقة الشرقية الدكتور ابراهيم علي الظهيري -” لبوابة افريقيا الإخبارية “- ان اللجنة العلمية الدائمة قامت بعقد اجتماعها اليوم من أجل بحث الملفات المقدمة من قبل الطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج ومن مختلف المدن الليبية والتي وصل عددها إلى 300 ملف تقريباً ، مشيراً إلى ان الملفات التي ستنطبق عليها معايير وشروط مركز ضمان الجودة سيتم اعتمادها من قبل اللجنة العلمية الدائمة وإصدار الإفادات الخاصة بها. 

يذكر ان المركز الوطني لضمان جودة و اعتماد المؤسسات التعليمية و التدريبية بالمنطقة الشرقية تم إنشاؤه بقرار من قبل الحكومة الليبية المؤقتة رقم (412) لسنة 2015 ، ومقره الرئيسي بمدينة اجدابيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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