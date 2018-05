«دقت ساعة الصفر».. تفاصيل معركة الجيش لتحرير درنة

المتوسط:

حانت لحظة تحرير درنة، هكذا أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة أمس الاثنين، فيما تقدمت وحدات من القوات المسلحة لتحرير درنة، وتتقدم الوحدات باتجاه القاطع الشرقي ” محور الفتائح ” وتصل الي نقطة تسمي ”الشيشمه” القريبة من المقبرة ومصنع الدقيق ”ال بوشيحه” بالإضافة تدخل إلى شعبية الفتائح ” الحي السكني ” وتبلغ أهالي الحي وتطمئنهم.

ودرات اشتباكات عند مفترق سيدي عون ”محطة التحلية” بعد أن دعم مجلس شورى مجاهدي درنة مقاتليه بعدد 13 آليه مسلحة. وتم إغلاق الطريق الشرقي الواصل بين مرتوبة والفتائح من قبل القوات المسلحة للدواعي الأمينة وإما القاطع الغربي ” محور الساحل ” يشهد هدوءًا والطريق مفتوحة أمام المواطنين.

حفتر يعلن ساعة الصفر

من جهته، أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أن ساعة الصفر حانت لبدء معركة تحرير درنة من قبضة الإرهابيين، مؤكدا بأن المعركة آتت إثر فشل المساعي السلمية في المدينة والتي بلغت طريقا مسدودا.

وقال حفتر ، خلال كلمته في احتفالات الذكرى الرابعة لعملية الكرامة، إن قوات الجيش بدأت في دك معاقل الإرهابيين، مناشدا قوات الجيش بتجنب المدنيين وحمايتهم من ويلات المعركة.

وأوضح المشير خليفة حفتر أن الجيش الوطني لا ينتمي إلى فرد أو عائلة أو قبيلة، بل هو جيش كل الليبيين، مشيرا إلى أن الجيش استعاد عافيته بعد أن تآمرت عليه بعض الدول والجماعات المتطرفة.

نجاة آمر كتيبة 102 من انفجار لغم أرضى

من جهة ثانية، أكد معاون آمر سرية الأبرق مشاة، النقيب “صلاح بوطبنجات”، في تصريح خاص لـ” المتوسط” نجاة العقيد “ادريس الجالى” آمر كتيبة 102 مرتوبة من انفجار لغم أرضى وضعته الجماعات الإرهابية المتحصنة في المدينة في منطقة سيدى عزيز.

وكان مراسل المتوسط أكد انسحاب الوحدات العسكرية من القاطع الشرقي لمحور الفتائح ظهر أمس الإثنين، بعدما تقدمت وحدات استطلاعية وعسكرية خاصة تجاه ذات المحور صباحاً، كما أكد المراسل وجود استنفار كبير وسط عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي.

مقتل الشاعري في محور ”الظهر الحمر”

فيما أكد مصدر عسكري، أمس الاثنين مقتل أحد عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي ويدعي ”إبراهيم علي فرج الشاعري” بعد استهداف القوات المسلحة لدبابة تابعة لشورى درنة الإرهابي بالقرب من النصب التذكاري في محور ”الظهر الحمر” جنوبي مدينة درنة

يشار إلى أن ” الشاعري ” مواليد 1993 ومن سكان منطقة شيحا الشرقية، وقبل انضمامه الي مجلس شورى درنة الإرهابي، كان من ضمن تنظيم أنصار الشريعة ( المدرجة على لائحة الإرهاب.

كما أن لديه شقيقه الأصغر ويدعي ” عيسي ” مواليد 1998 واحد منتسبي السرية الأمنية لدي مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي.

وابن عمهم ويدعي ”محمد شوشان فرج الشاعري ” كان من ضمن منتسبي ” كتيبة شهداء بوسليم ” وشارك في احداث فبراير 2011 وفور تأسيس مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي في نوفمبر 2014 أصبح من منتسبية وقتل في معركة ” بولم ” غرب مدينة درنة والتي وقعت في شهر رمضان 2015 .

كما أن لديهم ابن عمهم ويدعي ( فايز نصر فرج الشاعري ) أحد منتسبي تنظيم الدولة الإرهابي ومن سكان منطقة ” القلعة – شيحا الشرقية ” قتل بضربة جوية من قبل الطيران العمودي الليبي في ” حي 400 ” بمنطقة الساحل الشرقي في 14 فبراير 2016.

إصابة الغيثي في منطقة الفتائح

على صعيد متصل، أصيب أحد عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي خلال مواجها مع القوات المسلحة في منطقة الفتائح بالمدينة.

وأفاد مراسلنا، بأن الإرهابي يدعي (فرج أحمد نصيب الغيثي) أصيب بإصابة خطيرة جراء ” شظيه ” أثناء المواجهات التي دارت مع وحدات استطلاعيه لدي القوات المسلحه بالمنطقة.

جدير بالذكر أن ” الغيثي ” مواليد 1995 من سكان ” العمارات البيض ” القريبه من شركه الجبل سابقا و يعد أحد عناصر تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي حيث توجه إلى مدينة مصراته للإلتحاق ” بسرايا الدفاع عن بنغازي ” وشارك في هجوم ” سرايا الدفاع ” علي الموانئ النفطية في 18 سبتمبر لعام 2016 ومنها عاد إلى مدينة درنة والتحق بمجلس شورى درنة .

