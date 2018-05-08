دعوات في درنة لدعم مشروع المصالحة الوطنية

دعا أهالي مدينة درنة كافة مكوناتها إلى إطفاء نار الحرب، و دعم مشروع المصالحة الوطنية في كافة أرجاء ليبيا واللجوء إلى الحوار والابتعاد عن لغة السلاح.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأهالي اليوم الاثنين ناشد بمنع التدخل االعسكري لانهاء ازمة المدينة.

ودعا البيان إلى تحقيق طموحات أبناء المدينة من الاستحقاقات السياسية، والتعجيل بالانتخابات وبناء المؤسسات المدنية والعسكرية والقضائية محملا مسؤولية ذلك للمجلس الأعلى للدولة وحكومة والوفاق ومجلس النواب والمنظمات الحقوقية والإنسانية على حد تعبير البيان.

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