القائد العام: يحق لنا أن نفتخر بعملية الكرامة

بنغازي-العنوان

وجه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر تحية فخر واعتزاز لمنتسبي القوات المسلحة لما حققوه من انتصارات على قوى الإرهاب.

وقال القائد العام في كلمته خلال الاحتفال بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق “عملية الكرامة” في بنينا شرقي بنغازي أمس الإثنين “إن عملية الكرامة أفسدت مخططات قوى الإرهاب والظلام فحق لنا أن نفتخر بها” مشيرا إلى أنها عملية أعادت بنغازي إلى حضن الوطن بعد معاناة وتضحيات كبيرة حتى تحقق النصر.

وأضاف القائد العام في خلال عرض عسكري بمشاركة آلاف الجنود “لقد بلغنا أقاصي الجنوب بتضاريسه الوعرة وأقمنا مناطق عسكرية واتسعت دائرة انتشار الجيش وسيطرته إلى مناطق في الغرب والوسط ولم يبق في الشرق إلا درنة، وبالتالي فإننا نبشركم أن “ساعة الصفر” لتحريرها قد دقت والآن قوات الجيش تدك معاقل الإرهابيين فيها”.

وقال القائد العام “استمرت من أجل درنة المساعي السلمية بوساطة العقلاء لنجنّبها ويلات الحرب، لكننا وصلنا لطريق مسدود نتيجة لتعنّت الجماعات الارهابية الرافضة للسلم”.

وأضاف “نمد أيدينا للسلام والحرب نحن أهلها”.

وشدد القائد العام على أنه أصدر التعليمات للقوات المسلحة بدرنة لتجنيب المدنيين أضرار الحرب.

وأكد أن “ما شوهد اليوم بالعرض العسكري ما هو إلا جزء رمزي من القوة الحقيقية للجيش.الجيش الليبي متماسك ولا يمثل مدينة أو جهة أو قبيلة بل يمثل كل الليبيين”.

وقال “إن الجيش الليبي حامي الديار وحامي العملية الديمقراطية”.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية