إنتاج النفط يتجاوز المليون برميل.. وحلول الأزمة الاقتصادية غائبة

نعمة النفط أحيانا تصبح نتيجة عوامل موضوعية وذاتية إلى نقمة، خاصة إذا كان الاقتصاد ريعيا، أي أن لنفط هو المورد الأساسي لميزانية الدولة، لأن خلل في الإنتاج، يعني نقصا فادحا في الموارد بما يعكس نفسه سلبا على وفاء الدولة بالتزاماتها وفقا للميزانية العامة، فكيف الحال إذا كان أكثر من 90% من إيرادات ميزانية ليبيا؛ حسب مصرف ليبيا المركزي مصدرها النفط.

النفط ..تخريب وابتزاز المليشيات

ولأن النفط سلعة حساسة يتطلب استقرار إنتاجها إلى توفر الأمن، ومركز سيطرة واحد من أجل مواصلة علميات الإنتاج والتصدير، وهو الأمر الذي لم يتوفر ـ بسبب الانقسام السياسي والفوضى الأمنية ، والتي تجلت في عمليات التخريب والابتزاز التي مارستها مليشيات حرس المنشآت النفطية، إضافة إلى ضعف أداء الحكومات ، وغياب مؤسسة الجيش، مما جعل النفط الليبي أسير تلك المليشيات حتى باتت وكأنها هي التي تقرر مصير أموال الشعب ، إلى أن تمكن الجيش الوطني الليبي من تطهير الهلال النفطي وتحرير النفط، ثروة كل الليبيين بعد سنوات من تحكم تلك المليشيات ومن يدعمها سياسيا وعسكريا، في مصدر قوت الليبيين.

وجاء إغلاق الموانئ النفطية في الربع الأخير لعام 2013 بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط الخام العالمية بداية النصف الثاني من عام 2014 من 105.8 دولار للبرميل عام 2013 إلى 45 دولار للبرميل عام 2016، فانخفضت في ليبيا معدلات إنتاج النفط الخام من 1.5 مليون برميل في اليـــــوم عام 2012 إلى 400 ألف برميل في اليـــــــــوم عام 2016، فتراجعت أسعاره ما انعكس سلباً على وضع الاقتصاد الليبي حيث أكد مصرف ليبيا المركزي أن:

إيرادات النفط الخام انخفضت من 53.3 مليار دولار عام 2012 إلى 4.8 مليار دولار عام 2016.

استمرار التعافي

وبعد أن كان إنتاج ليبيا اليومي يلامس 1.6 مليون برميل يوميا ، أغلقت المعارك والاحتجاجات في نهاية 2014 معظم حقول النفط وموانئ تصديره وقدرت كلفة التوقف عن تصدير النفط بسبب إغلاق الموانئ بأكثر من 130 مليار دولار منذ نهاية 2014، حسب مؤسسة النفط الليبية ، حتى عودة الإنتاج تدريجيا بعد تحرير الهلال النفطي، حتى تجاوز المليون برميل يوميا الآن، إلا أنه لا يزال أقل بكثير عن معدل إنتاج ليبيا قبل أحداث عام 2011.

ووفقا لمعطيات نشرها البنك المركزي الليبي، في 5 كانون ثاني(يناير) 2018 أفادت وكالة “فرانس برس”، بأن إيرادات النفط لا تزال أقل بكثير من عائدات 1.6 مليون برميل يوميا كانت ليبيا تضخها قبل أحداث عام 2011.

ووفقا للبنك المركزي الليبي، فإن متوسط إنتاج ليبيا من النفط خلال العام الماضي 2017 تجاوز المليون برميل يوميا، فيما هبط الإنتاج في الفترة ما بين 2014 و2016 لأقل من 500 ألف برميل يوميا، بسبب المواجهة المسلحة التي دارت في مناطق استخراج النفط الخام والموانئ التي يصدر عبرها.

عجز الموازنة

وأشار البنك المركزي الليبي أن ارتفاع عائدات النفط في العام الماضي، والتي تشكل نحو 90 % من واردات الدولة، انعكس بشكل إيجابي على الموازنة، وأدى إلى تقليص العجز بشكل لافت لكن ما يزال الفرق شاسعا بين إيرادات 2011 و2018 ، أولا بسبب الفرق في كمية النفط المنتج وثانيا للفرق الكبير بين سعر البرميل الذي كان يلامس 105 دولار للبرميل وبين سعره الآن الذي يقارب الـ70 دولارا للبرميل.

هذا الفرق عكس نفسه على مشروع موازنة ليبيا خلال العام القادم، 2018، حسب مصدر مسؤول بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، الذي يناهز 42.5 مليار دينار ليبي، ما يعادل 31.05 مليار دولار.

ويتوقع المسؤول أن يكون إجمالي الإيرادات النفطية المتوقعة يصل إلى 22.5 مليار دينار (16.5 مليار دولار)، بينما تبلغ إيرادات الضرائب والرسوم الجمركية 2.5 مليار دينار دون احتساب 5.5 مليارات دينار مرحّلة من عام 2017.

وأشار المسؤول، إلى أن هناك عجزا بين المصروفات والإيرادات يصل إلى 12 مليار دينار (8.7 مليارات دولار)، ستتم تغطيتها عبر قرض من البنك المركزي.

وتعول الدولة الليبية على إنتاج ما بين 1.3 إلى 1.5 مليون برميل نفط يوميا في العام المقبل، على أساس سعر نفط 67 دولارا للبرميل.

وأدى تراجع أسعار النفط فضلا عن انخفاض إنتاج ليبيا من الخام في السنوات الأخيرة إلى تدهور المالية العامة في البلاد، حيث يمثل النفط 97% تقريبا من إيراد.

عجز المعالجة

المفارقة أنه فيما يزداد إنتاج النفط في ليبيا ليتجاوز المليون برميل يوميا، ويتراوح سعر البرميل بين 65 والـ 70 دولارا، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابا على حياة المواطن الليبي، حيث تستمر الأزمة الاقتصادية من تضخم ونقص سيولة وتأخر صرف المرتبات وانخفاض قيمة الدينار، حتى لا يكاد المواطن يلمس أن هناك شيئا تغير على معاناته الاقتصادية بكل أبعادها.

وفي الوقت نفسه تغيب الحلول الملموسة لمعالجة هذا الاستعصاء المستمر منذ أربع سنوات ، من قبل الجهات المعنية من قبل الحكومتين في الشرق والغرب؛ وكذلك المصرفين المركزيين في طرابلس والبيضاء؟

