«العبار» و«البسيكري» يتفقدان الحالة الأمنية لبلدية بنغازي

المتوسط:

تفقد عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار بصحبة مدير أمن المدينة العقيد رافع البسيكري، في ساعات متأخرة من ليل البارحة، التمركزات الأمنية بالمدينة للوقوف على الحالة الأمنية.

وحسب بيان صادر من بلدية بنغازي شملت الجولة أغلب مناطق المدينة من منطقة سيدي خليفة ووسط البلاد، وأماكن الدوريات ونقاط التفتيش وكذلك زيارة إلى مراكز الشرطة (الصابري – رأس اعبيدة – الحدائق) للإطلاع على الإحتياجات والعمل على تذليل الصعوبات.

