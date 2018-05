المتوسط :

أنقذت قوات حرس السواحل امس الاثنين، 506 مهاجرغير قانوني في عمليتين منفصلتين لـ “زورق الكفاح” قبالة سواحل صبراتة والقره بوللي.

وأوضح المتحدث باسم قوات البحرية الليبية أيوب قاسم، في تصريحات صحافية بأن المهاجرين من جنسيات عربية وإفريقية وبنغلادشية كانوا على متن أربعة قوارب مطاطية بينهم 18 ليبيا، و33 امرأة.

وأشار قاسم بأن حرس السواحل انقذ 100 مهاجر على بعد 20 ميلا شمال صبراتة و 406 آخرين قبالة شواطئ القره بوللي ، تم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية ثم جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالعاصمة

The post حرس السواحل ينقذ أكثر من 500 مهاجرا غير شرعى بسواحل صبراته و القرة بوللي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية