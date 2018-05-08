وكيل وزارة التعليم يزور مدرسة «محمد الكوت» بطرابلس

عين ليبيا

حضر وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام “عادل جمعة”، صباح اليوم الأحد طابور الصباح بمدرسة محمد الكوت، وألقى كلمة أكد من خلالها رفض الوزارة القاطع لممارسة أي نوع من أنواع العنف داخل المؤسسات التعليمية سواءً أكان ذلك الأذى جسمياً أم نفسياً أم إهانة واستهزاء أم تهكُّماً وسخرية، وسواءً ما يبديه المعلم تجاه طلابه أو العكس، أو ما ينشأ بين الطلاب أنفسهم.

وحث الوكيل الطلاب على ضرورة التحلي بالأخلاق الحسنة، واحترام الأسرة التربوية بالمدرسة, متعهدا بمعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بأي فرد من العاملين بالمدرسة خاصة وبقطاع التعليم عامة.

وعلى هامش جولته بالمدرسة ألتقى الوكيل بطلبة الشهادة الثانوية واستمع لآرائهم وملاحظاتهم حول إجراء امتحانات الشهادة داخل القاعات الجامعية، وقدم الردود الشافية لتساؤلاتهم.

يذكر أن زيارة الوكيل لمدرسة محمد الكوت تأتي على إثر تعدي أحد الطلاب بالضرب على مدير المدرسة.

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