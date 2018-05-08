عضو المجلس الرئاسي «محمد عماري» يلتقي مع فريق مبادرة ليبيا 2020

عين ليبيا

التقى عضو المجلس الرئاسي “محمد عماري زايد” مع كل من عميد كلية تقنية المعلومات الدكتور”هلال الطبولي”، ورئيس الجمعية للانترنت الدكتور”عمر عبد النبي”، وأعضاء الفريق من الشباب الذي قدموا لعضو المجلس عرضاَ شاملاَ عن مبادرة ليبيا 2020 وأهدافها التي تعتمد على توظيف التكنولوجيا لتقديم خدمات متنوعة في كل مناحي الحياة بإشراف شباب ليبين من الجنسين.

وأكد الفريق خلال إلقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بأن المبادرة تهدف للتحفيز على استخدام التقنية والتقليل من الفجوة الرقمية للفئات العمرية المختلفة، بالإضافة لزيادة المحتوى الرقمي العربي على شبكة المعلومات الدولية وتنويع المصادر الليبية الخاصة بالاقتصاد ومساعدة الباحثين في مجالات مختلفة للحصول على المعلومات لإنجاز أعمالهم، كما تهدف لنظام التعليم الالكتروني وإنشاء نقاط تبادل انترنت لحفظ حركة مرور البيانات بالإضافة لإسهامها في وضع التشريعات الليبية كافة بلغات متعددة في موقع واحد.

ومن جهته شدد عضو المجلس الرئاسي على أهمية تحويل المبادرة إلى برامج كيفية تمويلها وتطبيقها من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والتركيز على دعم المبادرة بكوادر إضافية وبرامج تدريب.

وفي نهاية إلقاء أشاد الدكتور “محمد عماري زايد” بالإبداع التقني الشبابي وأكد على ضرورة التركيز على المشاريع التي تقدم خدمة للمواطن بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة، مؤكدا على دعمه لهذه المبادرة.

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