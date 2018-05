بالأسماء.. استشهاد 4 من الجيش خلال معركة تحرير درنة

المتوسط:

كشفت مصادر عن استشهاد 4 من رجال القوات المسلحة خلال معركة تحرير مدينة درنة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وبينت المصادر لـ«المتوسط» أن الشهداء الأربعة هم: محمد فوزي الساقزلي من طبرق، ومحمد عطية الجازوي من مرتوبة، وأحمد حسن الرفادي من التميمي، ومحمد فرج الغماري من الأبيار.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أطلقت أمس الاثنين معركة تحرير درنة،فيما تقدمت وحدات من القوات المسلحة لتحرير درنة، وتتقدم الوحدات باتجاه القاطع الشرقي ” محور الفتائح ” وتصل الي نقطة تسمي ”الشيشمه” القريبة من المقبرة ومصنع الدقيق ”ال بوشيحه” بالإضافة تدخل إلى شعبية الفتائح ” الحي السكني ” وتبلغ أهالي الحي وتطمئنهم.

ودرات اشتباكات عند مفترق سيدي عون ”محطة التحلية” بعد أن دعم مجلس شورى مجاهدي درنة مقاتليه بعدد 13 آليه مسلحة. وتم إغلاق الطريق الشرقي الواصل بين مرتوبة والفتائح من قبل القوات المسلحة للدواعي الأمينة وإما القاطع الغربي ” محور الساحل ” يشهد هدوءًا والطريق مفتوحة أمام المواطنين.

