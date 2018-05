الملحق العسكري بروسيا: “شورى درنة” و”أنصار الشريعة” يتبعان “القاعدة”..وهذه مناشداتنا لأهالي درنة

المتوسط – سامر أبو وردة

قال الملحق العسكري الليبي لدى روسيا، سراج العبيدي، إن دخول قوات الجيش الوطني إلى مدينة درنة بات أمراً ضرورياً لا رجوع عنه، ولا نقاش فيه، مناشداً أهالي المدينة عدم التنقل بين الأحياء والتزام بيوتهم، عند وصول قوات الجيش الوطني.

وأضاف سراج العبيدي، أنه بعد قيام الجيش بتطهير المدينة من العناصر الإرهابية، سيقوم بتفعيل مؤسسات الدولة من محاكم وأجهزة أمنية ومصلحة الجوازات، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، لافتاً إلى أن المواطن الدرناوي يضطر لقطع مسافة 100 كم، وصولاً إلى مدينة البيضاء، من أجل استخراج جواز سفر.

ووجه العبيدي، رسالة إلى ما يعرف بـ “مجلس شورى مجاهدي درنة”، خلال تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، قائلاً، “إذا كنتم صادقين في مزاعمكم، فلتعطوا دلالة عليها، وانقلوا المعارك إلى خارج المدينة”

واستبعد العبيدي، إمكانية إجراء مصالحة مع تنظيم “شورى مجاهدي درنة”، مرجعاً السبب في ذلك، إلى رفض عناصر التنظيم تسليم أسلحتهم، وتقديم أنفسهم إلى القضاء، مؤكداً أنهم في حال عُقدت جلسات للمصالحة، فإنهم سوف يتذرعون ويتمسكون بحجج تتعلق بشخص القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر.

كما أوضح العبيدي، أن كلا من “شورى مجاهدي درنة”، وما يعرف بـ “تنظيم أنصار الشريعة”، يتبعان تنظيم القاعدة الإرهابي، كما أن “مجلس شورى مجاهدي درنة” يضم عناصر مأجورة، تقاتل مقابل المال.

كما طالب العبيدي، أعيان ووجهاء درنة بتشكيل لجان اجتماعية تكون مهمتها المرور على منازل الأشخاص الذين استجابوا لنداءات الجيش، وقاموا بتسليم أسلحتهم وترك التنظيمات الإرهابية، لتسجيل أسماءهم، وتسليمها إلى آمر غرفة عمليات عمر المختار، اللواء الركن سالم الرفادي.

وتابع، “نطلب من شباب المدينة منع أي شخص من مقاومة قوات الجيش، أو زرع مفخخات في طريقها، عند تقدمها في المدينة”.

