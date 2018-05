«الحركة الشعبية»: نبارك ثورة الكرامة.. ونطالب بإطلاق عملية سياسية وطنية

خاص المتوسط:

جددت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، في بيان لها، دعوتها إلى كافة القوى الوطنية بضرورة تحمل مسؤولياتها ودعم القوات المسلحة في معركتها المقدسة، ضد العدو التاريخي للشعب الليبي المتمثل في جماعة الإخوان والزنادقة والعملاء، على حد قول البيان.

وقدمت الحركة الوطنية الشعبية الليبية إلى الشعب الليبي والقوات المسلحة العربية الليبية وقيادتها بالتهنئية الحارة بالذكرى الرابعة لإنطلاق ثورة الكرامة.

وأعربت الحركة، في بيان لها تحصلت المتوسط على نسخة منه، عن تحيتها لتضحيات الجنود والضباط الشجعان الذين تحملوا مسؤلياتهم التاريخية ودفعو ثمنا غاليا يتمثل في الشهداء الأبرار والجرحى الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن ليبيا وحريتها واستقلالها، وأطلقوا عملية عسكرية تاريخية لتطهير الوطن من الزنادقة والعملاء، ووضع حد للفوضى والعبث الاجنبي بليبيا وشعبها ومقدراتها، واجهضوا المؤامرة الدولية على ليبيا وعلى القوات المسلحة فاعادوا بنائها وسط المعركة وفي ظروف الحصار الدولي، حد نص البيان.

وأوضح بيان الحركة أنه لا سبيل للخلاص مما نحن فيه إلا بالقضاء على الإرهاب والمجرمين والفساد وقطع الطريق على التدخل والعبث الأجنبي في ليبيا.

كما جددت الدعوة إلى إطلاق عملية سياسية وطنية قائمة على ثوابت وطنية، من أجل بناء الدولة على أسس متفق عليها من أولها أن تكون ليبيا دولة واحدة مستقلة مستقرة آمنة، يتمكن فيها الشعب الليبي من فرض إرادته، واختيار نظامه السياسي الذي يرتضيه.

وتوجهت الحركة الوطنية الشعبية الليبية بالدعوة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الأقليمية بدعم القوات المسلحة ورفع حضر السلاح عنها لتتمكن من انجاز مهمتها في أسرع وقت ممكن.

