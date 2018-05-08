ننشر صور عمليات إنقاذ  500 مهاجر غير شرعي بسواحل صبراتة

خاص المتوسط:

تنشر صحيفة المتوسط صور إنقاذ قوات حرس السواحل أمس الاثنين، 506 مهاجرين غير شرعيين في عمليتين منفصلتين لـ “زورق الكفاح” قبالة سواحل صبراتة والقره بوللي.

وكان المتحدث باسم قوات البحرية الليبية أيوب قاسم، في تصريحات صحافية بأن المهاجرين من جنسيات عربية وإفريقية وبنغلادشية كانوا على متن أربعة قوارب مطاطية بينهم 18 ليبيا، و33 امرأة.

وأشار قاسم إلى أن حرس السواحل أنقذ 100 مهاجر على بعد 20 ميلا شمال صبراتة و 406 آخرين قبالة شواطئ القره بوللي ، تم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية ثم جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالعاصمة.

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