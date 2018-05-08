رئيس الرقابة الادارية بالبيضاء : هذا ما أفسح المجال للتلاعب بالأملاك الليبية في الخارج

أجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية اليوم الاثنين بمكتبه بالبيضاء مع وكيل وزارة العدل.

و تناول لاجتماع أهم الملفات والقضايا تتعلق بمتابعة القضايا الخاصة بالأملاك والاستثمارات الليبية في الخارج ، والقصور من الجهات التشريعية والقضائية في متابعتها.

من جانبه تحدث وكيل وزارة العدل عن العديد من القضايا والملفات التي تخص الأملاك والاستثمارات الليبية في الخارج والهجمة الشرسة التي تشن عليها سواءً من أطراف ليبية أو خارجية للاستحواذ عليها وفق تعبير الوكيل ، مما يشكل مساسا بالسيادة الليبية وسعي جهات خارجية بالتعاون مع أطراف ليبية للسيطرة على تلك الممتلكات برفع دعاوى في محاكم خارجية .

وأشار وكيل وزارة العدل على أن ما تم تناوله في وسائل الأعلام مؤخراً من نهب واستنزاف لمقدرات الدولة الليبية فيه الكثير من الصحة وأن هناك جهات وأشخاص تحاول بيع وشراء أملاك الدولة الليبية ، وأن كثرة الممتلكات والاستثمارات الليبية في الخارج وعدم وجود دولة ومؤسسات قوية تحافظ عليها أعطى الفرصة لضعاف النفوس لمحاولة الاستحواذ عليها ونهبها.

وتحدث رئيس الهيئة عن أن الهيئة تعمل على هذه الملفات أولاً بأول ومنذ فترة منوها ان العديد من الأسباب التي كانت عائقا أمام الهيئة لمعالجة الكثير من هذه الملفات ومنها عدم وجود سلطة قضائية قوية ، والانقسام السياسي وتبعية السفارات والبعثات الليبية في الخارج لحكومة الوفاق وانقسام الهيئات الرقابية مما أفسح المجال لوجود تلاعب بالأملاك والاستثمارات الليبية في الخارج.

وأوضح رئيس الهيئة بأن عدم اعتماد قانون التحكيم من قبل مجلس النواب جعل الدولة عاجزة عن متابعة قضايا الدولة في الخارج ، وتم تكليف مكاتب للدفاع عن الدولة الليبية وهي في نفس الوقت تمثل الأطراف الخارجية التي هي في خصومة قانونية مع الدولة الليبية.

وأكد رئيس الهيئة على ضرورة تغليب المصلحة العامة وضرورة أن تجتمع جميع مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والرقابية والمالية في الشرق والغرب ، والخروج بإجراءات للحفاظ على سيادة الدولة المتمثلة في الأملاك والاستثمارات الليبية في الخارج والتي هي ملك الليبيين.

ونوه رئيس الهيئة على أن ماتم تناوله في وسائل الأعلام حول التلاعب بالأملاك الليبية والاستثمارات الليبية في مصر هي ملفات تم دراستها وبحثها في الرقابة وهناك إجراءات اتخذت بشأنها وتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة ، لكن الانقسام السياسي ونقل تبعية السفارة الليبية في مصر إلى حكومة الوفاق جعل من الصعب متابعة هذه الملفات في الوقت الحاضر..

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