عميد بلدية سرت: “الرئاسي” لم يعطنا ديناراً واحداً..والمجتمع الدولي أرحم من المسؤولين

المتوسط – سامر أبو وردة

أوضح عميد بلدية سرت، مختار المعداني، أن أكثر من 30% من سكان مدينة سرت، وخاصة جهة البحر والمنارة 1، والمنارة 2، يعانون الأمرين من جراء النزوح، مضيفاً أنهم قد تنازلوا عن كثير من أمورهم، من أجل تسيير حياتهم اليومية.

وأضاف مختار المعداني، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أن هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة يقابلها صمت مريب، غير معلوم الأسباب والدوافع، من قبل المجلس الرئاسي، بحسب وصفه، مؤكداً أن المجلس الرئاسي لم يعطي بلدية سرت ولا ديناراً واحد، بحسب قوله.

وتابع، “المجلس الرئاسي يصدر قرارات، لكنها تقف في أدراج وزارة المالية”، لافتاً إلى صدور قرار، في نوفمبر عام 2017، من رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، بتخصيص مبلغ 4.5 مليون دينار، من أجل معالجة أوضاع المواطنين.

ووجه المعداني رسالة إلى وزير المالية بحكومة الوفاق، أسامة حماد، قائلاً، “إن سرت هي سرة ليبيا، ونحن لا نشحت منك الأموال”، مؤكداً أنه قام بالتواصل مع كل أعضاء المجلس الرئاسي، لكنه لم يلق منهم أي استجابة، مضيفاً أن المجتمع الدولي أرحم على أهالي سرت من المسؤولين الليبيين.

