محمد عماري يصف تحرير درنة بتعميق الأزمة ويتجاهل تنظيم القاعدة

في الوقت الذي يؤيد الشعب فيه معركة تحرير درنة، تطلعًا نحو تحقيق الاستقرار والسيادة، ودحرًا للجماعات المسلحة، أصدر عضور المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، بيانًا يعلن فيه «إدانته للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش الليبي لتحرير درنة».

وزعم البيان الذي تحصلت المتوسط على نسخة منه، أن التصعيد العسكري في درنة «يستهدف المدينة وأهلها» ويؤدي إلى تعميق الأزمة ونسف ما أسماه بجهود المصالحة والحوار.

وتجاهل بيان تنظيم القاعدة، والجماعات المسلحة في المدينة، ليصطف بصف المسلحين، ويصف معارك التحرير بالرغبة في السيطرة والجري وراء الأطماع الشخصية.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة أطلقت أمس الاثنين، فيما تقدمت وحدات من القوات المسلحة لتحرير درنة، وتتقدم الوحدات باتجاه القاطع الشرقي ” محور الفتائح ” وتصل الي نقطة تسمي ”الشيشمه” القريبة من المقبرة ومصنع الدقيق ”ال بوشيحه” بالإضافة تدخل إلى شعبية الفتائح ” الحي السكني ” وتبلغ أهالي الحي وتطمئنهم.

ودرات اشتباكات عند مفترق سيدي عون ”محطة التحلية” بعد أن دعم مجلس شورى مجاهدي درنة مقاتليه بعدد 13 آليه مسلحة. وتم إغلاق الطريق الشرقي الواصل بين مرتوبة والفتائح من قبل القوات المسلحة للدواعي الأمينة وإما القاطع الغربي ” محور الساحل ” يشهد هدوءًا والطريق مفتوحة أمام المواطنين.

