3 رسائل في خطاب «حفتر» خلال حفل الكلية العسكرية

وجه القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، خلال كلمة ألقاها في احتفال تخريج الدفعة ٥١ من الكلية العسكرية، ورصدتها “المتوسط”، 3 رسائل، الأولى تمثلت في أن ثورة الكرامة تحمي الشعب، والثانية الإعلان عن ساعة الصفر لتحرير درنة، والثانية تشديد الأوامر بشأن حماية المدنيين.

ثورة الكرامة تحمي الشعب السيد

الرسالة الأولى ملخصها «ثورة الكرامة تحمي الشعب السيد»، إذ أوضح حفتر “أثبتت ثورة الكرامة أننا شعب يأبى إلا أن يعيش سيدا في أرضه، وهزت الإرهابيين الطامعين في ثرواتنا، الذين ظهروا علينا من ظلمات العقائد الفاسدة، رافعين شعارات التهديد والوعيد، ومارسوا ضد الشعب الليبي المسالم أبشع أنواع التوحش والترويع”.

واستطرد قائلا، “كانت ثورة الكرامة لهم بالمرصاد، معلنة قبول التحدي والمواجهة، بسلاح الصبر والثبات، قبل البندقية والمدفع والصواريخ، يساندها الشعب بكل أطيافه، ويخوض ملاحم الجهاد فيها أبطال الجيش الوطني، حتى تحقق النصر، لتعود بنغازي العصية إلى حضن أهلها، بعد أن ارتوت بدماء الشهداء ودموع الأمهات”.

وأكمل، “لم يتوقف كفاحنا بتحرير بنغازي، وواصل الجيش مسرة نضاله، حتى بلغ أعماق الصحراء وأقاصي الجنوب، وأنشأ بها مناطق عسكرية”

حانت ساعة الصفر

فيما تمثلت الرسالة الثانية في الإعلان عن ساعة الصفر لتحرير درنة، وأكد حفتر أن دائرة انتشار وسيطرة الجيش الوطني قد اتسعت لتشمل المناطق الوسطى، والجزء الأكبر من الساحل وغرب البلاد، مضيفاً أنه لم يبق في الشرق الليبي سوى درنة، مبشرا الشعب الليبي بانطلاق ساعة الصفر لتحريرها.

وأشار حفتر، إلى استمرار المساعي السلمية لأكثر من ٣ سنوات، بالتعاون مع عقلاء وأعيان المدينة، لتحميلها ويلات الحرب، مرجعا السبب في فشل هذه المساعي إلى تعنت العصابات الإرهابية المتحصنة داخلها، والتي تستهدف فصلها عن البلاد وعن سلطة الدولة.

حماية المدنيين أولوية

«حماية المدنيين» الرسالة الثالثة التي تضمنها خطاب المشير، الذي شدد على التعليمات الصارمة التي أصدرها، بتجنب إصابة المدنيين، والعمل على حمايتهم، ومراعاة قواعد الاشتباك، والقانون الدولي الإنساني.

كما أكد حفتر على استعادة الجيش الوطني قوته، واعتراف العالم بمكانته المرموقة، بعدما كاد أن يختفي بسبب تآمر قوى محلية وإقليمية ودولية، مشددا على أنه جيش كل الليبيين، ولا ينتمي إلى فرد أو قبيلة.

