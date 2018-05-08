ليبيا: إغلاق أكثر من عشرين مركزا لإيواء المهاجرين

أعلن المستشار الإعلامي لـ”جهاز الهجرة غير الشرعية”، ميلاد الساعدي أن مراكز الإيواء تقتصر حاليا على 12 مركزا من أصل 34 على مستوى ليبيا.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن الساعدي أن “وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني قام بزيارة تفقدية إلى مراكز إيواء المنطقة الغربية للوقوف على أوضاع العمل بالمراكز وأوضاع المهاجرين بمركز إيواء الزاوية وزوارة وصبراتة ومنفد راس جدير والزنتان ومركز إيواء الحمرة بمنطقة غريان”.

وأشار الساعدي إلى أن “مركز إيواء زوارة تم تخفيفه من المهاجرين وأصبح فيه أقل من 500 مهاجر من أصل 800 مهاجر”.

هذا وطرح مدير مركز إيواء زوارة، أنور أبو ديب خلال الزيارة عددا من المشاكل التي يعاني منها المركز من نقص في جميع المجالات منها عدد الأفراد وفي الاحتياجات الأساسية وخاصة الطبية وضيق أماكن الإقامة .

ويذكر أن منظمة (أطباء بلا حدود) قد أصدرت بيانا في الرابع من الشهر الجاري ذكرت فيه أن المنظمة تشعر بقلق بالغ ازاء مصير 800 مهاجر في مركز إيواء زوارة التي تبعد عن العاصمة طرابلس 100كيلومتر. وقالت المنظمة أن المهاجرين الرجال والنساء والأطفال في المركز يعيشون ظروفا إنسانية صعبة لأكثر من خمسة أشهر دون طعام أو ماء يكفي لتلبية متطلباتهم المعيشية.

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