عماري: تحرير درنة، جريمة حرب

أدان عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد بشدة ما وصفها بـ”الأعمال العسكرية الدائرة الآن حول درنة واستهداف المدينة وإلحاق الضرر بها”.

واعتبر زايد في بيان له، يوم الاثنين، التصعيد الذي يستهدف درنة وأهلها تعميقاً للأزمة في البلاد وإصرار على الحل العسكري وسفك مزيد من دماء الليبيين ونسف لكل جهود المصالحة والحوار.

وقال البيان “إن من يقوم باستهداف درنة تحت ذرائع واهية يتخذها كغطاء لتنفيذ رغبته في السيطرة عليها لهو مؤشر واضح على أن الأجندة التي تقوم عليها الحرب لا تخدم إلا من يلهث وراء أطماع شخصية و يسعى وراء مآربه الخاصة ولا يريد تغليب مصلحة الوطن”.

ولفت عضو الرئاسي إلى أن استهداف المدينة بالطيران وقصفها ينذر بوقوع كارثة تحيق بسكان المدينة المحاصرة وعمرانها، ويعمق الأزمة التي تشهدها المدينة جراء حصارها “اللا إنساني”، معتبرا هذا الأمر جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، وستطال كل من شارك فيها.

وطالب محمد عماري زايدي المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى والمسؤول الأول على تطبيق اتفاق الصخيرات ووقف إطلاق النار، بتحديد موقفه من استهداف مدينة درنة وتعرض المدنيين فيها للخطر، معرباً عن استغرابه الشديد من صمت البعثة الأممية والمجتمع الدولي تجاه ما يجري في المدينة.

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