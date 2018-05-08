الكشف عن عدد مصابي عمليات درنة الواصل لطبي طبرق

أكد مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي أن المركز استقبل صباح أمس الاثنين 13 جريحاً من قوات الجيش الليبي المقاتل في محاور مدينة درنة.

وأضاف المكتب أن من بين الواصلين لمركز طبرق الطبي 2 من الشهداء، مشيرًا إلى أن المدير العام لمركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبد الله الجالي أصدر تعليماته العاجلة بإعلان حالة الاستنفار الطبي لكافة العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأكد الجالي في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية” على انطلاق حالة الطوارئ بالمركز والاستعداد لاستقبال المصابين والجرحى من جراء العمليات العسكرية بمحاور درنه.

وأضاف أن المركز قام أيضًا بإرسال عدد من سيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة من مدينة درنه للمساعدة في نقل الجرحى والمصابين، كما تم توفير عنصر مجهز من معمل التحاليل الطبية وإرساله لمستشفى أم مرزم شرقي درنه.

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