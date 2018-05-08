الرقابة المالية توقف استكمال إنشاء مكتب الصيرفة المالية بالفقهاء

علم مراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” بالجفرة ان الرقابة المالية ببلدية الجفرة أوقفت استكمال انشاء مكتب الصيرفة المالية التابع لفرع مصرف الجمهورية سوكنة المتعاقد على انشائه مع المجلس البلدي.

وقالت مصادر بالمجلس البلدي الجفرة ان الإيقاف حسب الرقابة المالية تعود أسبابه لعدم تجديد عقد الانشاء وانقضاء الزمن المحدد.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأوضاع الأمنية كانت وراء توقف استكمال المشروع المذكور من قبل الجهة المتعاقد معها لإنشاء مبنى مكتب الصيرفة.

يذكر ان أهالي الفقهاء يشتكون من عدم وجود أي فرع مصرفي بمنطقتهم الامر الذي يضطرهم للانتقال الى مسافة ما يزيد على 240 كيلومترا لسحب مرتباتهم او مدخراتهم المصرفية من مصرف الجمهورية من سوكنة.

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