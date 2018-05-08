ورشة عمل حول الشراكة المجتمعية بالمجلس البلدي الجفرة

بدأت أمس الاثنين بديوان المجلس البلدي الجفرة اعمال ورشة العمل التدريبية التي تنظمها ادارة الموارد البشرية بالتعاون مع منظمة السلم الاجتماعي والتنمية المجتمعية pci فرع ليبيا وتستمر لمدة ثلاثة ايام.

وتستهدف ورشة العمل التي يشارك فيها 13 متدربا من مسؤولي ومنتسبي الادارات والقطاعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين في كافة المجالات داخل نطاق بلدية الجفرة.

وأوضح موسى ننيس المدرب التوجيهي في مبادرة التغيير السلمي في منظمة السلم الاجتماعي والتنمية المجتمعية ان الورشة تنقسم الى جزئين الاول هو لتقييم عامل الشراكة خلال الفترة الماضية وتحديد احتياجاتها للمرحلة القادمة ووضع خطة لعام 2018 و2019 بحيث تساهم هذه الشراكة في تنفيذها بتعاون ومساندة منظمة pci .

بينما سيتناول الجزء الاخر تدريب لأعضاء الشراكة فيما يتعلق بإدارة الاجتماعات الفعالة وكيفية تفعيل هذا المفهوم فيما يتعلق بالاجتماعات داخل القطاعات بالبلدية وذلك بهدف زيادة مهارة وكفاءة المسؤولين في المنطقة لإدارة الاجتماعات بحرفية تعود بالفائدة على قطاعاتهم والأهالي.

من جانبه قال احمد حسن وكيل ديوان المجلس البلدي ان الهدف من هذا البرنامج هو خلق شراكة مجتمعية بين السلطة المحلية والمجتمع بشكل عام ومؤسساته الاهلية وإيجاد أرضية لعلاقة مجتمعية جيدة وتقريب وجهات النظر والمشاركة الفاعلة في كل ما يحدث داخل نطاق البلدية وخلق مشاريع تنمية محلية يجتمع من خلالها الجميع للوصول للسلم المجتمعي داخل البلديات.

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