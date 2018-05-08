إقامة المعرض السنوي لطالبات المعهد الصحي ببلدية الجفرة

نظم قسم النشاط بإدارة المعهد العالي للصحة بمدينة هون ببلدية الجفرة المعرض السنوي لطالبات المعهد بجميع اقسامه العلمية بمناسبة قرب انتهاء العام الدراسي الحالي.

اشتملت فعاليات المعرض على عدد من الاجنحة العلمية والمعملية في التخصصات التي يضمها المعهد مثل التحاليل الطبية والتشريح والإسعافات والصيدلة والعناية وغيرها، إضافة الى ابداعات الطالبات في الفنون التشكيلية مثل الرسم والخط العربي والصناعات الغذائية والملبوسات والمجسمات والصحف الحائطية.

وألقيت على هامش المعرض محاضرات تركزت حول عدد من الجوانب الطبية الارشادية والعلاجية والوقاية من الامراض المعدية وكيفية تداركها.

كما ألقيت القصائد الشعرية المعبرة التي تؤكد على وحدة ليبيا وأمنها وسلامتها.

وشهدت اجنحة المعرض اقبالا كبير من الأهالي وأولياء أمور الطالبات ومنتسبي المؤسسات الاهلية بمدينة هون.

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