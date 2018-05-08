مديرية أمن الجفرة تحتفل باليوم العالمي للمرور

احتفل منتسبو شرطة المرور من ضباط وضباط صف والأفراد التابعين لمديرية امن الجفرة باليوم العالمي للمرور الذي يصادف السابع من شهر مايو حيث قدموا عروضا وتمركزات على الطرقات الرئيسة والفرعية وتنظيم لحركة المرور في زيهم الشرطي الأبيض.

ووزع رجال المرور النشرات والملصقات الارشادية على سائقي السيارات على الطرقات التي تؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين والإرشادات المرورية تفاديا لمخاطر الحوادث وللتخفيف من مآسيها .. وكذلك التخلص من التعتيم للسيارات وتركيب اللوحات وإبراز اوراق الملكية والقيادة للمركبات بجميع أنواعها.

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