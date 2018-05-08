بدء موسم "الجلامة" للأغنام بمناطق طبرق

انطلق موسم جز الأغنام بالمناطق المحيطة بمدينة طبرق والمعروف شعبياً بموسم “الجلامة” حيث يُجَز صوف الأغنام للاستفادة منه، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف.

وفي أجواء تراثية رائعة شارك مراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” بطبرق أحد هذه المحافل بمنطقة المرصص غرب طبرق بحوالي 30 كيلو مترا الذي يعد بمثابة إحياء للتراث البدوي حيث يحرص الجميع على المشاركة في الاحتفال بهذا الموسم كما يتم تحديد يوم معين يتم خلاله دعوة تجار الصوف ومربي الأغنام والأقارب لمشاركتهم الاحتفال.

وقال أحد المشاركين إن المجلم، هو موسم قص صوف الأغنام في البادية، ويأتي بعد انتهاء موسم الربيع وبداية موسم الحصاد، وتعتبر جلامة صوف الغنم ضرورية، حيث تخفف عن الخراف حرارة شمس الصيف كما تساعدها على التسمين، موضحًا أن للجلامة طقوساً تراثية خاصة تتوارثها الأجيال من الآباء ومازال يحرص عليها في الصحراء رغم المتغيرات والتطورات التي نالت من كثير من الموروثات.

ونقل مراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” أن الأجواء كانت مفعمة بالتراث الثقافي في تناول الأغاني” غناوة علم، وشتاوي”. حيث يبدأ المجلم “بالكِرامة” وهي ذبح الخراف في الصباح الباكر لإطعام المشاركين في عملية جز الصوف من “الجَلامة”، وهم الأشخاص المتخصصون في عملية الجز والمعاونون لهم من الرعاة وأصحاب الغنم والجيران والأقارب الذين يساعدون في هذه العملية.

وعقب وجبة الإفطار يبدأ العمل ثم يتوقف المشاركون لتناول وجبة “الضحوية” وتكون وقت الضحى بين وجبتي الإفطار والغداء، أما تناول الشاي فهو متكرر على مدار الساعة.

ويتم نصب خيمة للقائمين على المجلم يقوم فيها الأقارب والجيران بإشعال النار لإعداد الشاي ووجبة الإفطار وعادة تكون وجبات عديدة هي “مثرودة باللحم ووجبة «قلاية اللحم” ووجبة الغداء الرئيسية “الرز واللحم على حلة”، وأمام الخيمة توجد الأغنام وسط سلك شائك تم إعداده لجمعها، وعلى مقربة من هذا المكان تم تخصيص مكان للجلامة، به سقف من الخوص لحمايتها من حرارة الشمس المباشرة، ويتم خلال “المجلم” ترديد أغان بدوية طوال اليوم، منها ما هو مع بدء العمل وأخرى أثناء العمل طوال اليوم والبعض الآخر نهاية العمل.

الجدير بالذكر أن موسم الجلامة عادة يبدأ أواخر إبريل ويستمر حتى بداية مايو من كل عام.

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