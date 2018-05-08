الجامعة العربية تكرم الوسيع وأبوعامر

أعلن في العاصمة المصرية عن أسماء المكرمين والفائزين بجائزة التمييز الاعلامي العربي، التي تشرف عليها وتنظمها جامعة الدول العربية.

وبحسب النتيجة النهائية، فقد أعلن عن تكريم كل من الاعلاميين الليبيين عبد الفتاح الوسيع، محمد أبو عامر، ضمن قائمة رموز الاعلام العربي للعام 2018م.

كما فاز برنامج ضو القمر من انتاج التلفزيون الليبي بجائزة أفضل برنامج ثقافي، وفاز الوثائقي (المنصة) كأفضل تحقيق استقصائي للعام 2018م.

وبحسب المستشار الصحفي (فتحي بن عيسى)، فإن حفل التكريم سيكون غدا الأربعاء ضمن فاعليات افتتاح مؤتمر وزراء الاعلام العرب، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

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