ليبيا: المشير خليفة حفتر يعلن بدء عملية عسكرية لتحرير درنة من الجهاديين

أصدر المشير خليفة حفتر الاثنين خلال استعراض عسكري شارك فيه آلاف الجنود في بنغازي، تعليماته لشن عملية عسكرية لتحرير مدينة درنة الواقعة في شمال شرق العاصمة طرابلس، من قبضة الجهاديين. وقال حفتر إن قراره جاء “بعد فشل المساعي السلمية بوساطة العقلاء” لتجنيب المدينة “ويلات الحرب”.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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